Após reabertura e aumento de casos da Covid-19, governadores ampliam testagem da população

Após início de reabertura econômica e aumento de casos do coronavírus, governadores ampliam testagem na população. O trabalho é fundamental para isolar os doentes e evitar novas contaminações pela Covid-19.

Os últimos dias foram marcados por imagens de pessoas se aglomerando no comércio e fazendo filas na entrada de shoppings. O governador do Piauí, Wellington Dias, reitera que o Brasil é desigual, mas preciso unificar protocolos para o combate ao coronavírus.

“A busca ativa permite localizar por exame clínico e a partir daí a gente disponibiliza as condições de testagem. Nós estamos nos aproximando de 30 mil exames por um milhão. O Brasil está em sete mil, para a gente ter uma noção. Nós vivenciamos, provavelmente, o mesmo problema que todos os estados brasileiros e municípios, a ausência de um plano nacional”, afirma o governador que foi obrigado a suspender a flexibilização no estado na última semana.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, argumenta que não existe recuperação sem medidas sanitárias. No estado, inúmeras cidades também voltaram atrás da reabertura do comércio.

“É uma ilusão pensar que desprezando os cuidados sanitários você vai ter normalidade do ponto de vista econômico. As pessoas observam o que está acontecendo e se observarem que não há proteção da saúde, elas estarão sob risco. Sob risco elas deixam de consumir, deixam de investir e a economia é afetada”, afirma Leite.

Em audiência virtual, o presidente da Fies, Paulo Skaf, afirmou que ninguém está defendendo a retomada inconsequente e defendeu o uso de máscaras e as medidas de isolamento para a reabertura. Ele destaca o papel do empresariado na crise ao doar recursos e insumos para o combate ao coronavírus.

Pensando no pós-pandemia, Paulo Skaf cobrou ainda, durante a transmissão online, os parlamentares sobre atualização dos projetos de reforma tributária em tramitação no Congresso Nacional.

