Com reabertura em SP, transporte público tem aglomerações e receio entre passageiros

Com a reabertura do comércio na capital paulista, está cada vez mais difícil se proteger da Covid-19 no transporte público. Os usuários relatam que, a cada dia que passa, os ônibus e o metrô estão mais lotados.

Em um dos maiores terminais de ônibus da cidade, o Parque Dom Pedro, as pessoas formam várias filas para entrar nos ônibus, sem respeitar o distanciamento social de dois metros. Não há sinalizações ou marcações no chão para orientar os passageiros a respeitar a distância.

A maioria dos usuários usa a máscara de proteção, mas muitos de forma errada, deixando o nariz para fora ou a colocando no pescoço. O cenário não é diferente dentro dos vagões do metrô, conforme conta o técnico de enfermagem, Osias Lacerda. “Encheu um pouco mais, eu uso o metrô e o trólebus, ambos estão bem lotados. Sempre em pé, sem contar a higienização que não está boa. É impossível respeitar o isolamento porque vai bem cheio mesmo.”

O transporte público é um dos principais problemas do governo estadual para o combate ao coronavírus em São Paulo. Isso porque é praticamente impossível, considerando o tamanho da cidade e a quantidade de pessoas, evitar aglomerações e respeitar o isolamento social.

