Real é moeda mais desvalorizada em relação ao dólar em 2020

O dólar fechou em queda nesta sexta-feira (14), após uma nova intervenção do Banco Central no mercado de câmbio. A moeda norte-americana recuou 0,79%, sendo vendida a R$ 4,30.

Foi a segunda desvalorização seguida da moeda, puxada pela ação da autoridade monetária. Desde 2018, o Banco Central não agia nesse sentido.

Apesar de ter atingido o patamar recorde de R$ 4,35 na quarta-feira (12), o dólar acumulou uma queda de 0,47% na semana.

O economista Jason Vieira, da Infinity Asset, atribui a alta na moeda americana a fatores internos e externos. “Existem imposições do mercado na divisa norte-americana. Isso se acentuou com o coronavírus e com declarações de membros do governo — coisa que nenhum membro de equipe econômica deveria fazer.”

De acordo com um levantamento da Tendências Consultoria, no acumulado de 2020 o real é a moeda que mais perdeu valor em relação ao dólar. Entre os dias 2 de janeiro e 14 de fevereiro a moeda brasileira desvalorizou 6,22% em comparação à americana.

Ainda no setor financeiro, a bolsa de valores de São Paulo fechou a sexta-feira com uma desvalorização de 1,11%.

*Com informações do repórter Renan Porto