Receita Federal inicia maior ação de repressão ao comércio ilícito em São Paulo

A Receita Federal iniciou na última segunda-feira, 7, a maior ação de repressão ao comércio ilícito na cidade de São Paulo. Eles preveem uma apreensão de 1.600 toneladas de produtos contrabandeados e um veículo, podendo passar do valor de R$ 1 bilhão. Tantos os profissionais da Receita quanto os da prefeitura da capital paulista perceberam uma movimentação atípica no último domingo, 6, em dois grandes shoppings, um deles na Sé e o outro no Braz. A Receita Federal afirma que outros locais também serão vistoriados na operação. Até o momento, foram apreendidos peças de vestuários em geral e acessórios, como bolsas e relógios, que seriam distribuídos para vendas ilegais em todo o Brasil. As mercadorias passam a pertencer à União e não podem mais ser comercializadas. A Receita Federal informou que, por enquanto, ninguém foi preso na operação. “Houve um planejamento, uma articulações entre essas duas instituições, que procuram entregar de volta para a sociedade, em forma de proteção ao mercado lícito, a remoção desses produtos nesta época sensível do ano, em que esse mercado é mais aquecido. Ele não serve só para abastecer a capital de São Paulo, mas virou um centro de distribuição para o país inteiro dessas mercadorias ilícitas”, afirmou o auditor da Receita em entrevista coletiva.

