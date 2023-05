Receita Federal proíbe celular no terminal de cargas do Aeroporto de Guarulhos

Medida foi tomada após caso de brasileiras que foram presas na Alemanha por terem as malas trocadas por bagagens com drogas dentro do terminal

SAULO DIAS/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Movimento de passageiros no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo



Após o caso das brasileiras que foram presas na Alemanha por terem as malas trocadas por bagagens com 40 kg de cocaína no Aeroporto Internacional de Guarulhos, a Receita Federal decidiu adotar medidas para reforçar a segurança. A partir de 1º de junho, o uso de celulares e equipamentos que captam imagens será proibido no Terminal de Cargas Aéreas. De acordo com um porta-voz da Receita, a portaria de proibição do uso de celulares por funcionários é resultado de um trabalho iniciado há meses em conjunto com a concessionária do aeroporto e a Polícia Federal. Os espaços onde é permitido o uso destes dispositivos deverão ser sinalizados e demarcados pela concessionária. Segundo a nova portaria, as áreas restritas de segurança, nos terminais de passageiros e nos pátios os funcionários poderão utilizar o celular empresarial, desde que comprovadamente possuam tecnologia para bloquear a captura de imagens. Vai caber á concessionária o controle das autorizações para uso dos aparelhos e Receita Federal vai ajudar na fiscalização.

*Com informações do repórter Misael Mainetti