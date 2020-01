Receptação movimenta mercado de roubo de celulares

Marcello Casal Jr./Agência Brasil 404 pessoas foram presas em 464 flagrantes da Polícia



O diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (Decap), delegado Albano David Fernandes, celebrou o número de telefones celulares furtados ou roubados apreendidos na capital paulista.

“Foram feitos 464 flagrantes de receptação contra indivíduos que comercializam os telefones. Nossa intenção é tirar o fomentador que trabalha com esse mercado, desestimulando o roubador. Eles roubam já com o destino da venda dos aparelhos. No total, 404 pessoas foram presas.”

Os ladrões agem nas ruas, quando surpreendem as pessoas que utilizam seus aparelhos. Muitas ações acontecem com o uso de bicicletas, e em poucos segundos, os aparelhos são levados. No ano passado, a polícia também prendeu quadrilhas que agiam em ônibus, na zona sul de São Paulo, que mantinham um forte esquema de receptação.

* Com informações do repórter Marcelo Matos.