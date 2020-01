Recolhimento de bicicletas e patinetes compartilhados mostra falta de planejamento a longo prazo

Leo Martins/Estadão Conteúdo Empresa Grow passa por reestruturação



A empresa de mobilidade Grow, fusão da Grin e Yellow, está se reestruturando e, por isso, recolheu patinetes elétricos e bicicletas em 14 cidades brasileiras.

Agora, ela vai passar a operar só em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba e o compartilhamento de bicicletas será interrompido em todo o País, com o objetivo de checar as condições de operação e segurança

A startup, que nasceu já com a expectativa de se tornar um “unicórnio”, como são conhecidas as empresas de tecnologia avaliadas em pelo menos 1 bilhão de dólares, hoje teve que frear as operações.

Segundo Luiz Augusto Pereira de Almeida, diretor da Sobloco, empresa especializada em planejamento urbano, isso é reflexo da falta de planejamento a longo prazo. “As empresas estão tentando superar seus problemas, questões de roubo, vandalismo, vida útil, acidentes, que preocupam, e acabam se desdobrando em restrições legais. Elas estão se adaptando.”

O publicitário Beto Gil ficou surpreso ao saber da retirada das bikes da grow e garante que vai afetar o seu dia a dia: “Eu usava, tinha a facilidade de deixar a bicicleta em qualquer lugar. Atrapalha, principalmente em um momento que estamos priorizando andar de bike.”

Em nota, a Grow afirmou que planejar essa reestruturação foi uma decisão difícil mas necessária para aperfeiçoar a oferta de seus serviços e consolidar a atuação na América Latina.

A Grow está buscando a recolocação dos colaboradores demitidos.

*Com informações do repórter Victor Moraes