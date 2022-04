Rede hoteleira celebra Carnaval fora de época no Rio de Janeiro

Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do RJ acredita que a taxa de ocupação pode superar 90% no feriado

Reprodução/Wikimédia Imagem do hotel Copacabana Palace, na zona sul do Rio de Janeiro



Não só os foliões estão na contagem regressiva para o Carnaval fora de época no Rio de Janeiro, que começa nesta semana. A indústria hoteleira também está contando as horas. Depois de dois anos de pandemia da Covid-19 sem desfiles, tudo volta quase ao normal. Os feriados de Tiradentes e São Jorge terão com folia de Momo na Marquês de Sapucaí. Até o momento, a rede hoteleira da cidade do Rio de Janeiro tem aproximadamente 70% dos quartos dos reservados. Leme e Copacabana lideram as reservas, depois vêm Barra da Tijuca e São Conrado, centro da cidade, Ipanema, Leblon, Flamengo e Botafogo, esses quatro últimos bairros da zona sul da capital fluminense.

A tendência é a ocupação cresça ainda mais nos próximos dias. A expectativa do presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro, Alfredo Lopes, é que a taxa chegue a 90%. “Já para o segundo Carnaval também vamos chegar a 90%, 95%, eu acho que é a força, a pujança do mercado nacional, com muitos paulistas e mineiros, e também a atratividade do Rio de Janeiro, que tem opções para todos os gostos, não só de cultura, gastronomia, praia, shoppings”, comentou. A última vez que houve desfiles na Marquês de Sapucaí foi em 2020, pouco antes do início oficial da pandemia de Covid-19. Mais de 2,1 milhões de pessoas circularam no Rio de Janeiro naquele ano, o que ajudou a movimentar a economia carioca em cerca de R$ 4 bilhões.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga