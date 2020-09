Rede oficializa Marina Helou candidata a prefeita de São Paulo

A candidata disse que sua gestão será pautada pela luta contra o racismo e pela inclusão das mulheres na política

O partido Rede oficializou a deputada estadual Marina Helou como candidata à Prefeitura de São Paulo. Aos 33 anos, Helou está no primeiro mandato como deputada estadual pelo estado. Ela é formada em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas e foi eleita na onda de renovação política nas eleições de 2018. Na convenção que anunciou a candidatura, Marina disse que a gestão dela é pautada pela luta contra o racismo e pela inclusão das mulheres na política. “O antirracismo transpassa todos os temas do nosso programa e tem o nosso profundo compromisso. Teremos um secretário de 50% de pessoas negras e 50% de mulheres. Faremos a política e nos veremos representados nos espaços de poder”, afirma. A Rede também anunciou que terá chapa pura na capital. Marco DiPreto, jornalista e ativista do movimento negro, será o vice na disputa.

*Com informações do repórter Leonardo Martins