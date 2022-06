Redução do preço do etanol ainda não é sentida na bomba

Valor caiu R$ 0,10 em 19 Estados brasileiros na última semana, segundo a Agência Nacional do Petróleo

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO ANP detecta leve redução no preço do etanol



O preço do etanol baixou R$ 0,10 na média, de acordo com a pesquisa da Agência Nacional de Petróleo (ANP) na última semana. A redução foi percebida em 19 Estados, mas em outros nove Estados e no Distrito Federal os preços continuaram em alta. De acordo com a ANP, o preço médio praticado no país baixou de R$ 5,18 para R$ 5,08. São Paulo, maior produtor de etanol do país, registrou a maior queda: 2,72%, na média 4,66%. E a maior alta foi registrada no Rio Grande do Sul, R$ 6,52. Apesar da redução, motoristas reclamam que ainda não percebem o impacto ao abastecer os veículos. Nos últimos 12 meses, até abril, houve um aumento na gasolina de 31%, no etanol de 42% e no diesel de 53%. O aumento aplicado ao diesel tem uma repercussão geral nos fretes e chega diretamente até aquele que não possui veículo, ao consumidor.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos