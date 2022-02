Refinaria privatizada vende combustível mais caro que Petrobras

Preço da gasolina nos postos da Bahia ficou 3% mais alto em janeiro; na média nacional, o aumento foi de 0,9%

Reprodução/Sindicombustíveis-BA Refinaria Mataripe, na Bahia, é operada pelo Fundo Árabe



Só em janeiro a refinaria privada Mataripe promoveu três reajustes. Hoje, ela vende gasolina e diesel a preços superiores aos praticados pela Petrobras. O impacto é sentido diretamente no bolso do motorista. Segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, a gasolina nos postos da Bahia ficou 3% mais cara no mês passado. Na média nacional, o aumento foi de 0,9%. O Fundo Árabe, que opera a refinaria, diz que os combustíveis são commodities internacionais e que os preços variam conforme as cotações do petróleo e do dólar. A economista Juliana Inhasz reforça essa tendência de alta a partir do mercado mundial e da oscilação do câmbio.

“A gente vê todo o movimento tentando conter essas altas com inúmeras medidas, mas tem um componente que não está na nossa mão que é a determinação do preço fora do Brasil. A gente tem que lembrar que o Brasil importa muito combustível, muito petróleo e derivados. Isso tem feito com que a gente fique cada vez mais refém desse preço que está sendo determinado lá fora. É um movimento de oferta e demanda e a gente não consegue, de fato, contribuir para a formação de preços lá fora”, explicou Juliana. De acordo com o Observatório Social da Petrobras, a gasolina da Mataripe custa hoje R$ 3,32 por litro, 14 décimos a mais do que a média cobrada pela estatal. Já o Diesel S10 é vendido pelo grupo árabe a R$3,67 por litro, 6 centésimos acima do praticado pela empresa brasileira. A refinaria fica localizada em São Francisco do Conde, na Bahia, e foi comprada pelo Fundo Árabe por quase R$ 9 bilhões.

*Com informações do repórter Vinícius Moura