Governo espera fechar texto da reforma administrativa nesta terça

EBC Bolsonaro espera encaminhar o texto final da reforma administrativa ao Congresso ainda nesta semana



O presidente Jair Bolsonaro espera receber nesta terça-feira (18) o texto final da reforma administrativa que ele pretende encaminhar ainda essa semana para o Congresso Nacional.

Na segunda-feira, ele se reuniu com o ministro Paulo Guedes para tentar bater o martelo e admitiu que alguns ajustes ainda precisam ser feitos.

Depois de um período longo de discussões e de sucessivos adiamentos, o presidente sinaliza que a avaliação é que este é o momento apropriado para discutir a matéria. “Acho que ela está madura já para se apresentar. É o que eu falo, é a guerra da informação, não espera que a reforma não será manchete ‘servidores pedem estabilidade’ para colocar milhões contra mim.”

Dentro aqui do Palácio do Planalto, a avaliação é de que a tramitação não será nada fácil. A forte resistência dos servidores e dos próprios parlamentares, deverá exigir empenho do governo para aprovar as mudanças: mesmo com a garantia de que nada muda para quem já está trabalhando. Até para evitar desidratar as novas regras, o entendimento é de que os concursos públicos, só deverão voltar a ser realizados depois da reforma.

“Se tiver necessidade, vamos abrir concurso, mas não podemos ser irresponsáveis de abrir concursos que poderão ser desnecessário”, completou o presidente.

A reforma administrativa tem como objetivo reduzir os gastos do governo com a folha de pagamento. A ideia, por exemplo, é que os salários iniciais sejam menores, que o servidor leve mais tempo para atingir o topo da carreira, e que a estabilidade seja flexibilizada.

Ontem, no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro recebeu dirigentes e o técnico do flamengo onde se discutiu mudanças nas leis do futebol. Bolsonaro evitou entrar em detalhes. Disse apenas que a conversa foi sobre melhorias na legislação do esporte. O ministro da Economia, Paulo Guedes também participou do encontro.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin