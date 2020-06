Regiões de Bauru e Barretos podem regredir na reabertura econômica

ALEX DE JESUS/O TEMPO/ESTADÃO CONTEÚDO Segundo o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, se esse quadro continuar, o Estado poderá impor medidas mais duras de isolamento



Uma semana após o anúncio do plano de flexibilizações da quarentena, o governo de São Paulo divulgou o primeiro balanço da situação das regiões do estado. Nos últimos sete dias, houve melhora nos índices em regiões como a Baixada Santista que está na fase 1, “vermelha”, e tem a possibilidade de evoluir para a 2, “laranja”.

Regiões como o Vale do Ribeira e o Vale do Paraíba também apresentaram melhora no número de casos e taxa de internações neste período – e estão em viés de alta. Por outro lado, as áreas de Barretos e Bauru, que já haviam sido autorizados a relaxar as restrições, pioraram os indicadores e poderão retroceder.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, se esse quadro continuar, o Estado poderá impor medidas mais duras de isolamento.

Segundo o prefeito de Bauru, Clodoaldo Gazzetta (PSDB), uma análise já está sendo feita para avaliar quais foram as regiões que pontuaram negativamente na última semana.

Uma decisão tomada pela prefeitura de Marília vem causando polêmica, já que a cidade foi a única a se colocar, por meio de um decreto, na fase 4 do Plano São Paulo. A medida, que permite a reabertura com restrições de bares, restaurantes e academias, por exemplo, contraria as determinações da gestão Doria, que havia classificado a região na fase 2.

Em entrevista ao programa “Os Pingos nos Is”, o prefeito Daniel Alonso (PSDB), afirmou que a avaliação do governo foi equivocada e disse estar tranquilo com a decisão.

Na quarta-feira (4), São Paulo registrou 282 mortes causadas pela Covid-19 e mais de 5 mil novos casos. Ao todo, o estado tem mais de 123.400 infectados pela doença e 8.276 mortos.

*Com informações da repórter Letícia Santini