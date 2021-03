Registro definitivo para vacina de Oxford deve ser emitido na próxima semana

Fundação Oswaldo Cruz deve entregar 4 milhões de doses do imunizante ao Ministério da Saúde até abril e intensificar produção pelos próximos meses

EFE/ FABIO MOTTA Expectativa é de que registro definitivo seja emitido ainda na próxima semana



A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), responsável pela produção da vacina de Oxford/AstraZeneca contra a Covid-19 no Brasil, está em clima de expectativa em relação à possibilidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovar na próxima semana o registro definitivo para o imunizante. Segundo fontes da própria fundação ouvidas pela Jovem Pan, a autorização é aguardada pela Fiocruz nos próximos dias. Até o momento, o imunizante tem apenas uso emergencial aprovado no país, assim como a vacina Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan. A expectativa é de que entre o fim de março e o começo de abril cerca de 4 milhões de doses sejam entregues ao Ministério da Saúde para inclusão no Programa Nacional de Imunização. Nos meses seguintes, de acordo com projeção da Fiocruz, as vacinas devem ser produzidas em dezenas de milhões de unidades mensais, assumindo, assim, o protagonismo no PNI.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga