‘Rei da cocaína’ de Milão, chefe da máfia italiana é preso no Brasil

A prisão de Rocco Morabito, líder do grupo ‘Ndrangheta, aconteceu nesta segunda-feira, 24, em João Pessoa, na Paraíba; o criminoso faz parte da lista dos 10 fugitivos mais perigosos da Itália

Reprodução No momento da prisão nesta segunda, Rocco estava acompanhado de outro foragido italiano, que também foi detido



O italiano Rocco Morabito, um dos principais líderes do grupo mafioso italiano conhecido como ‘Ndrangheta, foi preso nesta segunda-feira, 24, em João Pessoa, na Paraíba. A prisão ocorreu durante uma operação conjunta entre forças do Brasil, FBI e agentes da Interpol em Roma. Conhecido como “o rei da cocaína” de Milão, o criminoso faz parte da lista dos 10 fugitivos mais perigosos da Itália. Morabito é acusado de associação mafiosa, tráfico de drogas, entre outros crimes. Durante 15 anos, o italiano viveu em Punta Del Este, um balneário de luxo no Uruguai, com uma identidade brasileira. Em 2017, foi preso em um hotel de Luxo em Montevidéu. Quando estava próximo de ser extraditado para a Itália, Rocco Morabito escapou do presídio por um buraco no teto. No momento da prisão nesta segunda, ele estava acompanhado de outro foragido italiano, que também foi detido. Há registros da atuação de Morabito com o tráfico de drogas entre Brasil e Europa desde a década de 1990. Operações mais recentes da Polícia Federal também indicaram a relação das atividades da ‘Ndrangheta com organizações criminosas brasileiras.

*Com informações da repórter Caterina Achutti