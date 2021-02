Reino Unido se prepara para a saída do lockdown em 21 de junho

Boris Johnson anunciou o plano de flexibilização das restrições nesta segunda-feira, 22; a expectativa é que a reabertura aconteça em etapas

EFE/EPA/NEIL HALL No Reino Unido, o plano de vacinação já se aproxima da marca de um terço da população com acesso à primeira dose dos imunizantes



A população do Reino Unido se prepara para celebrar o fim do lockdown e da maior parte das medidas restritivas, marcado para 21 de junho. Pelo menos essa é a expectativa do primeiro ministro britânico Boris Johnson, que anunciou plano de flexibilização nesta segunda-feira, 22. Embora seja um planejamento cauteloso e demorado, a proposta é considerada como um reflexo ao sucesso da vacinação. Mesmo com anuncio positivo, a expectativa do plano de reabertura era enorme e o nível de cautela frustrou muita gente pela lentidão. Bares e pubs, por exemplo, só vão reabrir as postas depois da Páscoa, sendo 12 de abril a data mágica para o comércio não essencial.

Parlamentares conservadores criticaram a postura cautelosa, argumentando que a economia já sofreu consideravelmente com os três períodos de restrições adotados ao longo da pandemia, e essa decisão do governo de espaçar tanto o processo de reabertura, principalmente considerando o ritmo acelerado da imunização. Atualmente, a expectativa é que até o fim de abril toda população com mais de 50 anos já tenha sido vacinada, o que deve reduzir as mortes pela Covid-19 em até 99%. Mesmo nesse contexto, Boris Johnson optou pelo caminho cautelo para que, nas palavras dele, “as medidas sejam irreversíveis”. No Reino Unido, o plano de vacinação já se aproxima da marca de um terço da população com acesso à primeira dose dos imunizantes contra o coronavírus. Mesmo assim, os registros de mortes diárias e as novas contaminações seguem altos, o que contribuir para a cautela do governo de Boris Johnson.