Relatório global aponta que um terço da população sofre de obesidade no Brasil

No país, situação é alarmante com 68% das pessoas acima do peso e 31% sendo considerados obesos

Pixabay / jarmoluk Além disso, 37% da população apresenta sobrepeso.



A obesidade tem se tornado uma preocupação crescente tanto no Brasil quanto no mundo, conforme revelam dados recentes do Atlas Mundial da Obesidade 2025, divulgado pela Federação Mundial da Obesidade. No Brasil, a situação é alarmante: 68% da população está acima do peso, com 31% sendo considerados obesos, o que significa que um em cada três brasileiros enfrenta esse problema. Além disso, 37% da população apresenta sobrepeso.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Um dos fatores que agravam essa situação é a falta de atividade física, com cerca de 40 a 50% dos adultos não praticando exercícios regularmente. As projeções para os próximos anos são ainda mais preocupantes. Até 2030, a obesidade entre os homens brasileiros pode aumentar em 33,4%, enquanto entre as mulheres o crescimento pode ser de 46,2%. Essa tendência não é exclusiva do Brasil, mas reflete um padrão global. Atualmente, mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo vivem com obesidade, e a expectativa é que esse número chegue a 1,5 bilhão até 2030.

Publicado por Luisa Cardoso