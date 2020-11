Renda de 42% de pais e responsáveis caiu durante a pandemia

Pesquisa foi realizada com mais de mil responsáveis por alunos das redes públicas municipais e estaduais

Cerca de 42% dos pais dizem que a falta de refeição que os estudantes faziam na escola pesa no orçamento. É o que indica uma pesquisa Datafolha encomendada pela Fundação Lemann, Itaú Social e Imaginable Futures e realizada com mais de mil responsáveis por alunos das redes públicas municipais e estaduais, com idades entre 6 e 18 anos. O levantamento aponta os impactos da epidemia do coronavírus na educação e no orçamento das famílias brasileiras.

A pesquisa revela que a renda de 42% dos entrevistados caiu durante a quarentena e 59% receberam o auxílio emergencial, enquanto 51% dos pais e responsáveis dizem ter participado mais da educação dos filhos durante o período de isolamento social e 64% por cento consideram que as aulas remotas são eficientes no aprendizado dos estudantes. O levantamento aponta ainda que 71% dos responsáveis pelos estudantes estão valorizando mais o trabalho desenvolvido pelos professores.

*Com informações do repórter Vinícius Nunes