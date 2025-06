Requalificação de diretores de escolas é um processo normal para qualquer profissional, diz Nunes

Prefeito de São Paulo defendeu a decisão de afastar educadores de escolas com menor resultado em avaliações externas e afirmou que programa, que visa aprimoramento contínuo, é uma prática comum em diversas áreas

RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO "O desempenho com a gestão educacional das unidades não está sendo satisfatório", afirmou Ricardo Nunes



Na última segunda-feira (2), o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), defendeu um programa de requalificação destinado a diretores de escolas municipais, destacando que a iniciativa surgiu de uma discussão técnica com foco nos alunos. Segundo Nunes, a requalificação é uma prática comum em diversas áreas profissionais e visa o aprimoramento contínuo. Ele lamentou o que chamou de uso partidário da discussão por parte de alguns partidos e sindicatos, enfatizando que o objetivo principal é garantir o direito das crianças de aprender de forma eficaz. O prefeito explicou que a requalificação é direcionada a diretores que não estão conseguindo apresentar resultados satisfatórios em suas unidades escolares.

“O desempenho com a gestão educacional das unidades não está sendo satisfatório. Um processo normal para qualquer profissional. Um jornalista, um policial, médico, enfermeiro, qualquer profissional está sujeito a passar por uma requalificação e aprimorar seus conhecimentos”, afirmou Nunes na última segunda-feira (2) em entrevista coletiva.

Nesta segunda-feira (2), um grupo de 25 diretores selecionados deu início ao curso de requalificação em uma reunião com a Secretaria Municipal de Educação e representantes de sindicatos. A grade curricular do curso, que possui uma carga horária de 28 horas semanais e se estenderá até dezembro, foi apresentada e debatida durante o encontro. Apesar das boas intenções, a iniciativa foi alvo de protestos e críticas por parte da categoria. De acordo com Nunes, os diretores escolhidos para o curso estão há pelo menos quatro anos no mesmo local, enquanto os substitutos são profissionais da própria rede que atuam em escolas com os melhores índices de desempenho.

A prefeitura de São Paulo afirmou que não será omissa em relação à educação e que tomará as ações necessárias para melhorar as condições de ensino. O objetivo do curso é preparar melhor os profissionais e, consequentemente, oferecer melhores condições de aprendizado para os alunos. Na semana passada, o Ministério Público de São Paulo solicitou que a prefeitura se manifestasse sobre o curso em um prazo de cinco dias, e a gestão municipal informou que já respondeu. A administração municipal está empenhada em demonstrar que a requalificação é uma medida necessária e benéfica para o sistema educacional.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Na próxima quinta-feira (5), o tema será debatido em audiência pública, solicitada por parlamentares do PSB, PT e PSOL. Este debate promete ser um espaço para que diferentes vozes sejam ouvidas e para que se busque um consenso sobre a melhor forma de implementar melhorias na educação municipal. A expectativa é que a audiência pública traga à tona novas perspectivas e contribua para o aperfeiçoamento do programa de requalificação, sempre com o foco no benefício dos alunos e na qualidade do ensino oferecido nas escolas municipais de São Paulo.

*Com informações de Beatriz Manfredini

*Reportagem produzida com auxílio de IA