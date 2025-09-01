Reservatórios de SP terminam agosto com apenas 37,2% da capacidade

Apesar da baixa, a Sabesp e as autoridades estaduais descartam a possibilidade de uma nova crise hídrica como em 2014 e 2015

LUIS LIMA JR/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO A represa do Jaguari, em Jacareí em queda no nível de suas águas devido à ausência de chuvas nas últimas semanas



Os reservatórios de São Paulo encerraram o mês de agosto com apenas 37,2% de sua capacidade total, uma situação alarmante que levou o governo a adotar medidas emergenciais. A Sabesp, empresa responsável pelo abastecimento de água na região metropolitana, anunciou uma redução na retirada de água do sistema Cantareira, que atualmente opera com apenas 34,6% de seu volume útil. Esta decisão é uma resposta direta à seca severa que marcou o mês de agosto e à necessidade urgente de preservar os recursos hídricos da região. As regras estabelecidas durante a crise hídrica de 2014-2015 orientam que ajustes na captação de água sejam feitos quando os níveis dos reservatórios caem abaixo de 40%.

Além do sistema Cantareira, outros mananciais também estão em níveis críticos. O Alto Tietê, por exemplo, está operando com apenas 29,5% de sua capacidade, enquanto o reservatório de Guarapiranga está em 53,7%. Em resposta a essa situação, a Sabesp implementou uma redução na pressão da água entre 21h e 5h, com o objetivo de economizar cerca de 4.000 litros por segundo. O governo de São Paulo, por sua vez, solicitou a elaboração de um plano de contingência e tem promovido campanhas para incentivar o consumo consciente de água entre a população. Além disso, a Sabesp planeja investir 1,2 bilhão de reais em obras até 2027 para garantir maior segurança hídrica.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O mês de agosto, conhecido por ser tradicionalmente seco, intensificou as preocupações com o abastecimento de água na região. As medidas adotadas visam evitar uma crise hídrica mais severa, semelhante à enfrentada anos atrás. A situação dos reservatórios é monitorada de perto, e novas ações poderão ser implementadas conforme necessário para assegurar o fornecimento de água à população. A experiência passada com a crise hídrica de 2014-2015 serve como um lembrete da importância de uma gestão eficiente dos recursos hídricos.

*Com informações de Danubia Braga

*Reportagem produzida com auxílio de IA