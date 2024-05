Responsabilidade social e governança aceleram a reconstrução da catástrofe no Rio Grande do Sul

Mobilização dos Estados e Governo Federal, por meio de doações e suporte financeiro, se destacou ao lado de esforços voluntários dos mais diversos setores da sociedade civil

Reprodução/YouTube Patrícia discutiu a importância da agenda ESG (Environmental, Social, and Governance - Ambiental, Social e Governança), destacando seu papel crucial na crise do estado gaúcho



No programa Jornal da Manhã desta quinta-feira (9), a jornalista Patrícia Costa trouxe a relevância da sustentabilidade e da responsabilidade social diante dos desafios enfrentados pelo Rio Grande do Sul. Patrícia discutiu a importância da agenda ESG (Environmental, Social, and Governance – Ambiental, Social e Governança), destacando seu papel crucial na crise do estado gaúcho. A mobilização dos Estados e Governo Federal, se mostrou um ponto forte, por meio de doações e suporte financeiro, além do esforço voluntário nas ações de limpeza e auxílio às vítimas dos mais diversos setores da sociedade civil. Além da solidariedade, a governança corporativa foi um tema central na discussão. “É impossível desassociar do social”, destaca Patrícia sobre a importância de práticas transparentes e éticas por parte das empresas privadas.

Com uma grande força-tarefa, o setor aéreo disponibilizou voos para o transporte de doações, varejistas congelaram os preços e instituições financeiras ofereceram condições especiais para renegociação de dívidas. Essas ações não apenas contribuem para a sociedade em um momento de necessidade, mas também reforçam a reputação das empresas, demonstrando a interligação entre os aspectos social e governamental da agenda ESG. Um ponto crítico abordado por Patrícia foi a deficiência tecnológica na gestão da crise. A jornalista destacou a maneira arcaica com que a lista de resgatados é atualizada, ainda dependendo de papel e caneta, e apontou para a necessidade de soluções tecnológicas mais avançadas. Ela sugeriu que empresas de tecnologia poderiam desempenhar um papel vital, oferecendo ferramentas atualizadas, como o uso de GPS para localização em áreas de difícil acesso, onde a internet não é amplamente disponível.