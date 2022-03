Responsável por ataque à produtora Porta dos Fundos, Eduardo Fauzi é extraditado da Rússia para o Brasil

Homem havia sido detido pela Interpol desde 2020 e já estava preso no país do leste europeu

Reprodução/YouTube Eduardo Fauzi, suspeito de participar do ataque à produtora do Porta dos Fundos



O responsável pelo ataque à produtora Porta dos Fundos, Eduardo Fauzi, foi extraditado nesta quinta-feira, 3, da Rússia para o Brasil. Ao chegar ao país, ele será levado para o presídio José Frederico Marques, em Benfica, na zona norte da capital do Rio de Janeiro. A unidade funciona como uma espécie de porta de entrada do sistema penitenciário do Estado. Em seguida, ele deverá ser encaminhado para um dos vários presídios do sistema carcerário fluminense. O ataque de Fauzi, junto de outros homens, contra a produtora que fica no bairro de Botafogo, na zona sul do Rio, foi realizado em 2019 com bombas caseiras do tipo coquetel molotov. Após o crime, Fauzi fugiu do país, com medo de ser preso em território nacional, mas acabou sendo detido na Rússia pela Organização Internacional de Polícia Criminal, Interpol, em 2020. Nos últimos dias, houve uma decisão favorável à extradição.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga