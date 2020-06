Restaurantes e bares se preparam para reabertura em meio à pandemia da Covid-19

Wilton Júnior/Estadão Conteúdo A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes indica que as conversas com a prefeitura estão adiantadas, na fase final de entendimentos para que a reabertura transcorra com segurança



O setor de bares e restaurantes é um dos que mais sofrem os impactos do coronavírus. Para se ter uma ideia, a estimativa é que 4 em cada 10 estabelecimentos devam fechar as portas na capital paulista, que detém a maior concentração do ramo.

Muitos empresários optaram por recorrer às medidas de auxílio, como suspensão de contratos, ou redução de salário e jornada; aliás 8 em cada 10 utilizaram esta saída a fim de minimizar os efeitos da crise. Todos estão ávidos em receber a clientela, mas há dúvidas sobre a reação das pessoas e a falta de dinheiro. Tudo isso coloca em xeque uma retomada rápida logo que houver a permissão para a reabertura.

Os donos das casas já começam a se aprontar para a volta, mas ainda não há nenhuma diretriz por parte do governo. Maurício Toporcov, é proprietário de um restaurante em São Paulo, não vê a hora de reabrir as portas, enquanto isto, vai se preparando com alguns protocolos.

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes indica que as conversas com a prefeitura estão adiantadas, na fase final de entendimentos para que a reabertura transcorra com segurança. O presidente da Abrasel, Paulo Solmucci, indica que o plano envolve mesas a céu aberto.

Atualmente os restaurantes só podem funcionar com restrições, para retirada no local ou entrega à domicílio.

*Com informações do repórter Daniel Lian