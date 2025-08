Restaurantes dos EUA pedem exclusão de carne e café das novas tarifas

Associação que representa o setor se reuniu com a embaixadora do Brasil em Washington; preocupação central é o impacto direto sobre produtos essenciais para milhares de estabelecimentos de alimentação no país

EVANDRO LEAL/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Carta destaca que o aumento dos custos pode ser repassado aos consumidores



A Associação Nacional de Restaurantes dos Estados Unidos tomou uma posição firme contra as novas tarifas impostas pelo governo de Donald Trump sobre produtos importados do Brasil, como carne e café. Em uma carta enviada ao governo, a associação solicitou a exclusão desses itens das tarifas que entrarão em vigor em 6 de agosto. A preocupação central é o impacto direto sobre produtos essenciais para milhares de estabelecimentos de alimentação no país. A carta, que também foi enviada ao escritório do representante de comércio dos EUA, destaca que o aumento dos custos pode ser repassado aos consumidores, afetando o bolso dos americanos.

Em uma tentativa de negociação, uma comitiva brasileira, liderada pelo senador Nelsinho Trad, viajou a Washington. No entanto, a administração Trump não recebeu a delegação. Apesar disso, a embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luiza Viotti, conseguiu se reunir com membros da Associação Nacional de Restaurantes para discutir o assunto. A entidade, que representa mais de 500 mil restaurantes nos EUA, argumenta que as tarifas podem prejudicar significativamente o setor, que emprega cerca de 15 milhões de pessoas. A preocupação é que uma queda no movimento de bares e restaurantes possa resultar em perda de empregos.

A administração Trump defende as tarifas como parte de sua agenda “América em primeiro lugar”, uma promessa de campanha. A carta da associação enfatiza que produtos como carnes processadas, sucos, bebidas alcoólicas e café importado são essenciais para o cardápio diário de milhões de americanos. Além disso, esses produtos representam uma conexão cultural com comunidades imigrantes. Nos EUA, a maior comunidade brasileira fora do Brasil está na Flórida, com cerca de 400 mil brasileiros, principalmente em Orlando.

A carta busca evitar que as tarifas afetem essa comunidade e o consumo de produtos brasileiros, que são parte integrante da experiência gastronômica nos Estados Unidos. A preocupação é que, além de prejudicar os negócios locais, as tarifas possam enfraquecer os laços culturais e econômicos entre os dois países. A Associação Nacional de Restaurantes espera que o governo reconsidere sua posição e trabalhe em conjunto para encontrar uma solução que beneficie tanto os consumidores quanto os empresários do setor de alimentação.

