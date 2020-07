Restaurantes em São Paulo querem funcionar no período noturno

Wilton Júnior/Estadão Conteúdo Os bares e restaurantes só poderão funcionar durante o dia, por seis horas diárias, e fechar as portas às 17 horas



O novo horário de funcionamento dos restaurantes desagrada o setor; que contava com acordo junto a prefeitura de São Paulo para o fechamento às 22 horas. Bruno Covas assina neste sábado (4) os protocolos de reabertura para a reabertura de bares, restaurantes e salões de beleza da capital. Os estabelecimentos estavam impedidos de receber o público deste o início da quarentena pela Covid-19.

A reabertura ocorre a partir desta segunda-feira, dia 6 de julho. Os bares e restaurantes só poderão funcionar durante o dia, por seis horas diárias, e fechar as portas às 17 horas. A ocupação está limitada a 40% da capacidade máxima. O advogado da SINDRESBAR, Sindicato de Restaurantes, Bares e Similares de São Paulo e Região, Carlos Augusto, ressalta a insatisfação do setor com as determinações de horários.

O presidente da Câmara, Eduardo Tuma, também lembra que os vereadores discutiram o modelo de reabertura da capital. Além da capital, também estão na fase amarela as regiões da Grande São Paulo Sudeste; Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano Do Sul; e Grande São Paulo Sudoeste, Cotia, Embu, Embu-Guaçu, Itapecerica Da Serra, Juquitiba, São Lourenço Da Serra, Taboão Da Serra e Vargem Grande Paulista.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos