Restituição do Imposto de Renda terá início em 31 de maio com grupos prioritários

Primeiro lote de pagamentos deverá contemplar idosos, pessoas com deficiência, brasileiros cuja maior fonte de renda seja o magistério; aqueles que utilizaram o pré-preenchimento e quem optou pelo recebimento via Pix

Marcello Casal Jr/ Agência Brasil Receita Federal divulgou as datas dos lotes de pagamentos das restituições do Imposto de Renda 2023



Contribuintes que receberão os valores da restituição do primeiro lote do Imposto de Renda deverão ter o valor creditado no dia 31 de maio. Trata-se do inicio da rodada de pagamentos que contempla contribuintes prioritários para aqueles que enviaram as declarações até o próximo dia 10 de maio. Desde o dia 15 de março, a Receita Federal, passou a receber as declarações dos brasileiros que já encontravam-se com os dados e informações solicitadas em mãos, com fim do prazo de declaração sendo o último dia útil do mês de maio. Caso o contribuinte tenha valores a serem restituídos, os pagamentos acontecerão nas seguintes datas: 31 de maio como data para o pagamento do 1º lote; 30 de junho para o 2º lote; 31 de julho para o 3º lote; 31 de agosto para o 4º lote; e 29 de setembro para o 5º e último lote. Entre as novidades para este ano no início da rodada de pagamentos, segundo a Receita Federal, está a prioridade para aqueles que optarem em receber o saldo a ser devolvido via Pix e para contribuintes que utilizarem o modelo de entrega pré-preenchido da declaração anual de Imposto de Renda. No entanto, a Receita Federal organizou a ordem de prioridades para o recebimento do IR da seguinte maneira: 1º grupo, com idosos com idade igual ou superior a 80 anos; 2º grupo, com idosos com 60 anos ou mais e pessoas com deficiência; 3º grupo, com contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério; 4º grupo, sendo aqueles que utilizaram o pré-preenchimento e/ou optaram por receber seu saldo via Pix; e o 5º grupo como os demais contribuintes. As prioridades, porém, não são cumulativas.

*Com informações da repórter Soraya Lauand