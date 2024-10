Resultados do ‘Enem dos Concursos’ já estão disponíveis para consulta

Com um total de 6.640 vagas distribuídas em 21 órgãos da Administração Pública Federal, o exame foi realizado em 228 municípios

Os participantes do Concurso Público Unificado (CNU) já podem consultar suas notas finais das provas objetivas na Área do Candidato, disponível no site oficial do concurso. Com um total de 6.640 vagas distribuídas em 21 órgãos da Administração Pública Federal, o certame foi realizado em 228 municípios. As notas referentes aos blocos 1, 2, 3, 5, 6 e 7, que correspondem a cargos de nível superior, já foram divulgadas. No entanto, a liberação dos resultados do bloco 4 está suspensa devido a uma decisão judicial. Os candidatos têm até os dias 8 e 9 de outubro para solicitar a revisão das notas preliminares das provas discursivas e da redação. A prova objetiva, que abrange os blocos 1 a 7, representa 80% da nota final, enquanto a prova dissertativa contribui com 20%.

Para os candidatos do bloco 8, que é voltado para nível médio, a composição da nota final será de 70% das provas objetivas, 20% da prova discursiva e 10% da comprovação de títulos. É importante ressaltar que, para serem considerados aprovados, os candidatos precisam acertar pelo menos 30% das questões. Essa exigência é fundamental para garantir que os participantes tenham um desempenho mínimo necessário para a função que pretendem ocupar. O concurso é uma oportunidade significativa para quem busca uma carreira no serviço público.

Publicado por Luisa dos Santos

*Reportagem produzida com auxílio de IA