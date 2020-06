Os clubes paulistas retomam os treinos na próxima quarta-feira (1º) após mais de 100 dias paralisados

Reprodução/SPFC O secretário ressaltou que os times precisam, após o retorno aos treinos, de algumas semanas para buscar a volta do condicionamento físico dos atletas



A retomada dos jogos de futebol no Estado de São Paulo deve acontecer apenas no final de julho ou início de agosto. A afirmação foi feita nesta quarta-feira (24) pelo secretário de Esportes do Estado de São Paulo, Aildo Rodrigues, em entrevista ao Jornal da Manhã.

Segundo Aildo, embora tenha sido autorizada a retomada dos treinos dos clubes de futebol no dia 1º de junho, o efetivo retorno dos jogos e das competições deve acontecer entre o final de julho e o inicio de agosto. Ou seja, de 30 a 45 dias depois do recomeço das atividades nos times paulistas.

“Os clubes precisam dessas três ou quatro semanas para buscar de volta o condicionamento físico dos seus atletas. Fazer uma partida antes desse prazo de maturação, é muito grande o risco de lesão [dos jogadores], então não é recomendado. Podemos ter, caso a pandemia se comporte de forma que permita isso, o Campeonato Paulista começando no final de julho, comecinho de agosto.”

O secretário ressaltou que todas as decisões para retomada das atividades esportivas no Estado consideram as indicações do Centro de Contingência do Coronavírus. Para ele, a retomada dos treinos na próxima quarta-feira (1º) não é precitada, já que os times “tiveram tempo para se preparar melhor, testar jogadores e comissão técnica” e podem começar os treinos na próxima semana “sem problema algum”.

Durante a entrevista, Aildo Rodrigues falou ainda sobre a suspensão de eventos esportivos do Estado, como jogos abertos da juventude e os jogos escolares. De acordo com ele, no momento, os eventos estão suspensos e estão sendo reavaliados considerando os calendários nacionais das competições e as avaliações técnicas das equipes.