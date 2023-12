Réveillon de Salvador deve reunir 2 milhões de pessoas em 5 dias de festa

Segundo a prefeitura da cidade, serão doze horas diárias de música sem pausas; governo local estima que evento movimente mais de R$ 500 milhões

Jefferson Peixoto / Secom PMS Pabllo Vittar será uma das atrações do Festival Virada Salvador



A cidade de Salvador espera receber 2 milhões de pessoas, entre moradores e visitantes, durante as festas de virada do Ano, de acordo com a prefeitura. O Réveillon contará com cinco dias de festa, que iniciam nesta quinta-feira, 28, na arena montada na areia da praia. Serão doze horas diárias de música sem pausas. O governo local estima que o evento movimente mais de R$ 500 milhões. A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) terá 40 agentes de trânsito se revezando durante o período. Serão disponibilizados 140 ônibus do Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus (STCO) e 77 ônibus extras da frota reguladora. Além disso, três linhas especiais serão criadas para o evento. O evento contará com a atuação de 603 agentes por dia da Guarda Civil Municipal (GCM), de 220 colaboradores da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), de 16 agentes da Coordenadoria de Salvamento Marítimo de Salvador (Salvamar) e de 71 profissionais da Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur).

A Arena terá dois módulos de saúde, um deles com funcionamento por 24h. A operação de saúde terá 384 profissionais envolvidos, 30 leitos e quatro ambulâncias. A arena de shows terá ainda rede Wi-fi gratuita, rede cabeada de alta qualidade nas salas de atendimento à imprensa, profissionais da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (Semit) e da Companhia da Governança Eletrônica de Salvador (Cogel) de plantão, instalação de câmeras para o monitoramento do ambiente. Pela primeira vez, as apresentações do evento serão transmitidas em 4k.

*Com informações da repórter Malu Baccarin