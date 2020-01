Revitalização da Cracolândia avança com instalação de nova creche

Reprodução Construída com todos os espaços adaptados para pessoas com deficiência, a creche conta com dois andares com áreas de recreação



O governo do Estado de São Paulo inaugura, nesta semana, o novo Centro de Educação Infantil Nova Luz. Localizada na Alameda Dino Bueno, ao lado da Praça Júlio Prestes, a área de 1,7 mil metros quadrados terá capacidade para atender 198 crianças a partir de 3 meses até 3 anos e 11 meses.

A entrega do centro Nova Luz é uma das etapas da Parceria Público-Privada firmada pelo governo com a empresa Conopus e com auxílio da prefeitura de São Paulo.

De acordo com o Secretário Estadual da Habitação, Flávio Amary, um dos objetivos da PPP é revitalizar o centro da cidade. “Esse projeto tem uma relação direta com o setor urbanístico de revitalização do Centro e trazer vida para as famílias que residem na região central de São Paulo.”

Construída com todos os espaços adaptados para pessoas com deficiência, a creche conta com dois andares com áreas de recreação, sala de amamentação, berçário e fraldário, cozinha, refeitório e lavanderia, além de 12 salas de atividades para crianças.

O objetivo é atender as famílias que moram nas 1.200 unidades do Complexo Júlio Prestes.

Flávio Amary destaca que há previsão de entrega de outras 216 unidades habitacionais nos próximos três meses. “Nós temos mais 216 unidades que serão entregues e, em breve, começamos uma nosa fase da PPP da Habitação, que passa por 3 mil unidades.”

Segundo o secretário, todo o projeto da Parceria Público-Privada da Habitação para o centro de São Paulo deve ser finalizado até o fim de 2022.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini