Revitalização do Rio Pinheiros está dentro do cronograma, afirma Governo

Reprodução Governo quer iniciar obras no próximo dia 16



Os conjuntos operacionais para a rede coletora do projeto Novo Rio Pinheiros serão licitados até a próxima quinta-feira, 16, de acordo com o secretário de infraestrutura e meio ambiente de São Paulo, Marcos Penido. O objetivo é iniciar as obras o mais rápido possível.

“Nós já temos 14 sub-bacias para implantação do coletor-tronco. Dessas, quatro já estão em andamento. Já tivemos mais duas licitações bem-sucedidas, e até dia 16 de janeiro esperamos fechar a rodada das 14 licitações,e colocando imediatamente todo esse processo em obras. Além disso, já removemos mais de 9 mil toneladas lixo superficial desde que começamos esse processo.”

Penido destaca que os contratos por desempenho com as empresas dão celeridade aos trabalhos.

“As empresas não estão mais preocupadas em assentar metros de tubo ou metros cúbicos de escavação, mas sim em buscar metro cúbico de esgoto a ser levado. Então trabalhamos pelo mesmo objetivo, que é o produto final. Não é simplesmente o serviço, mas o resultado. Isso faz com que as empresas tenham maior velocidade para buscar esse resultado e nós tenhamos as obras feitas num ritmo mais célere, e obviamente, conseguimos também melhorias nos preços. Isso se mostra nos descontos ofertados.”

O secretário chama a atenção para que as pessoas descartem o lixo de forma correta a fim de não prejudicar o meio ambiente.

* Com informações do repórter Daniel Lian.