Revolução Constitucionalista de 1932 completa 93 anos

O feriado de 9 de Julho, celebrado no estado de SP, marca a Revolução Constitucionalista, quando paulistas se rebelaram contra o governo provisório de Getúlio Vargas em defesa de uma nova Constituição

Divulgação Alesp Obelisco homenageia os combatentes da Revolução Constitucionalista de 1932 e guarda os restos mortais de seus mártires



O dia 9 de julho é um feriado estadual em São Paulo, celebrado em memória da Revolução Constitucionalista de 1932. Este movimento armado, que completa 93 anos, foi uma resposta dos paulistas ao governo provisório de Getúlio Vargas, instaurado após a Revolução de 1930. O principal objetivo dos revoltosos era pressionar pela criação de uma nova constituição. Cerca de 40.000 voluntários civis e a antiga força pública, hoje conhecida como polícia militar, participaram do levante. O historiador e jornalista Moacir Assunção destaca que este episódio é um dos momentos mais marcantes da história paulista, travado quase sem apoio de outros estados.

Durante o conflito, São Paulo se viu em guerra contra o governo federal, contando inicialmente com o apoio de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. No entanto, esses estados não se aliaram a São Paulo, que acabou lutando sozinho contra as forças federais. O estopim da revolta foi a morte de quatro estudantes durante uma manifestação na Praça da República. As iniciais de seus nomes, Martins, Miragaia, Dráusio e Camargo, formaram a sigla MMDC, que se tornou um símbolo da resistência paulista. Apesar da derrota militar, a pressão popular levou Vargas a convocar eleições no ano seguinte, resultando na Constituição de 1934.

O Obelisco do Ibirapuera é o principal monumento em homenagem aos combatentes da Revolução de 1932. Iniciada em 1947 e inaugurada em 9 de julho de 1955, a obra de 72 metros de altura guarda os restos mortais de estudantes e soldados que morreram no conflito, incluindo os jovens do MMDC. Considerado o maior obelisco da América Latina, é um dos símbolos mais importantes da memória paulista. Moacir Assunção ressalta que o movimento permanece como um símbolo profundo da identidade paulista, sendo um evento de repercussão nacional e parte do DNA do ser paulista.

*Com informações de Valéria Luizetti

*Reportagem produzida com auxílio de IA