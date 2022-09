Ricardo Amorim é destaque na nova edição da revista Go Where

Economista aborda inovação na nova publicação e falou sobre relação íntima com a Jovem Pan no evento de lançamento

A nova edição da revista Go Where aborda inovação com o economista Ricardo Amorim. “A gente tem uma oportunidade gigantesca no Brasil. O Brasil tem, não só a floresta Amazônica, pulmão do mundo, mais do que isso a gente gera energia limpa. Na parte dos carros, uma grande parte da energia usada no Brasil vem de biocombustíveis, como etanol, é limpo. Na energia elétrica, a principal fonte brasileira hoje é a hidrelétrica, que é limpa. E o mais importante, as fontes que mais crescem, que são a eólica e a solar, são mais limpas ainda. O Brasil já tem um papel de liderança e terá um papel cada vez maior em sustentabilidade e energia limpa”, declarou o homenageado da revista no evento de lançamento da publicação. O economista também falou sobre a sua relação antiga com a Jovem Pan: “Quando eu era criança, todo santo ano eu participava do Torneio Jovem Pan/Kibon de natação, todos os anos que eu participei eu cheguei na final e o último ano que eu participei, na época tinha 14 ou 15 anos, e eu ganhei. Um negócio que eu queria de qualquer jeito. Tenho um carinho muito particular e recordações fantásticas dessa época da minha vida”.

O editor da revista Go Where Business, Norberto Busto, declarou que agora o foco é na premiação gastronômica no dia 31 de outubro: “Estamos preparando um mega evento, junto com a Rádio Jovem Pan, onde nós vamos premiar os melhores restaurante bares e padarias. O mercado aqueceu bastante. O mercado retomou e os restaurantes estão realmente crescendo muito. Muitos investimentos de restaurantes novos e bares novos estão abrindo na cidade. Isso é uma prova de que o mercado está reaquecendo. O PIB esse ano com certeza vai surpreender e vai passar de mais de 2%. É uma prova que realmente estamos no caminho certo”.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos