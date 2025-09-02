Ricardo Nunes apoia possível indulto a Bolsonaro e diz que espera julgamento ‘isento’ no STF

Prefeito de São Paulo se aproximou do ex-presidente durante a campanha eleitoral de 2024; se ele disputar o governo do Estado no ano que vem, precisará do apoio bolsonarista

Reprodução/Twitter/@bolsonarotv_ Jair Bolsonaro e Ricardo Nunes durante a campanha eleitoral de 2024



O julgamento de Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, no STF (Supremo Tribunal Federal) está em andamento e promete ter um impacto significativo nas eleições de 2026. A possibilidade de uma condenação de Bolsonaro pode alterar profundamente a dinâmica política em São Paulo, um dos estados mais influentes do país. O prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, expressou sua solidariedade a Bolsonaro. Além disso, Nunes também manifestou apoio ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que já declarou sua intenção de conceder indulto a Bolsonaro caso seja eleito presidente em 2026.

No cenário político atual, o julgamento de Bolsonaro é tratado com extrema cautela. A expectativa entre analistas e políticos é de que ele não seja inocentado, mas o ex-presidente ainda é considerado uma figura de grande influência para as eleições de 2026. Mesmo com o resultado do julgamento parecendo já definido, na visão de aliados, políticos de direita reconhecem a importância do apoio bolsonarista. Nunes afirmou que mantém a”esperança” de que o Judiciário seja “isento”.

O desfecho do julgamento tem o potencial de alterar o cenário político em São Paulo de maneira substancial. Tarcísio de Freitas, que já foi apontado pelo atual presidente Lula como um dos principais oponentes para as eleições de 2026, pode se tornar um candidato presidencial no próximo ano. Se isso acontecer, o prefeito Ricardo Nunes poderia se candidatar ao governo do estado, disputando o Palácio dos Bandeirantes. Essa possibilidade coloca a política paulista em um estado de expectativa e possíveis mudanças significativas.

*Com informações de Marcelo Mattos