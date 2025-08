Ricardo Nunes defende a obrigatoriedade das aulas em autoescolas para tirar a CNH

Prefeito de SP criticou a proposta do ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), de eliminar exigência de cursos para obter a carteira de habilitação; segundo ele, medida comprometeria a segurança no trânsito

GABRIEL SILVA/E.FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, expressou sua oposição à proposta de eliminar a obrigatoriedade de cursos em autoescolas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A ideia, sugerida pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, que pertence ao mesmo partido de Nunes, o MDB, tem como objetivo reduzir os custos para os candidatos à habilitação. No entanto, Nunes argumenta que essa medida poderia comprometer a segurança no trânsito, resultando em um aumento de motoristas despreparados e, consequentemente, em um maior número de acidentes fatais. Ele enfatizou a importância de reduzir as mortes no trânsito, não apenas na capital paulista, mas em todo o Brasil.

A proposta de Renan Filho, que faz parte de uma ala do MDB alinhada ao governo Lula, contrasta com a posição de Nunes, que se alinha à direita política, associando-se ao ex-presidente Jair Bolsonaro e ao governador Tarcísio de Freitas. O projeto de lei, de autoria do deputado Kim Kataguiri, busca combater o que é percebido como um cartel das autoescolas, que encarecem o processo de obtenção da CNH. Embora a proposta não elimine os testes de habilitação, ela visa tornar o processo mais acessível financeiramente. Críticos, como o comentarista Cristiano Beraldo, apontam que a prefeitura de São Paulo não tem tomado medidas efetivas para melhorar a segurança no trânsito, enquanto o comentarista Daisário destaca o problema do cartel e a falta de fiscalização como os verdadeiros vilões do sistema atual.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A discussão sobre a obrigatoriedade dos cursos em autoescolas levanta questões importantes sobre acessibilidade e segurança no trânsito. Enquanto alguns defendem a redução de custos e a liberdade de escolha, outros alertam para os riscos de motoristas mal preparados nas ruas. O debate continua, com a necessidade de encontrar um equilíbrio entre a redução de custos e a garantia de formação adequada para novos motoristas. A proposta ainda deve passar por muitas discussões antes de qualquer decisão final, e a prefeitura de São Paulo promete acompanhar de perto o desenrolar dos acontecimentos.

*Com informações de Beatriz Manfredini

*Reportagem produzida com auxílio de IA