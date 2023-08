Ricardo Nunes é eleito presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de SP

Grupo é composto por 39 municípios, 14 secretarias de Estado, além de integrantes do Poder Legislativo e de representantes da sociedade civil

ANDRé RIBEIRO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), foi eleito presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), foi eleito presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo (CDRMSP) nesta segunda-feira, 14. O grupo visa formular e articular políticas públicas para o desenvolvimento de toda a região metropolitana. O conselho é composto por 39 municípios, 14 secretarias de Estado, além de integrantes do Poder Legislativo e de representantes da sociedade civil. O encontro para a votação foi realizado no Palácio dos Bandeirantes. “Meu agradecimento a cada um pela indicação. Temos muita gente competente aplicada para melhorar a desigualdade social, desenvolvimento econômico, questões de saneamento, políticas públicas de habitação. Fica aqui meu compromisso de muita dedicação com cada um dos prefeitos e prefeitas e com o Governo do Estado”, disse o prefeito Ricardo Nunes.

A última reunião do grupo havia ocorrido em dezembro de 2019, ainda sob a presidência de Bruno Covas, então prefeito da capital. Após a morte de Bruno, o prefeito de Cotia, Rogério Cardoso Franco, assumiu a presidência do órgão. No domingo, 13, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou ser “uma alegria estar vendo a retomada desse trabalho”, depois de lembrar da atuação de Bruno Covas à frente do conselho. Entre as funções do grupo estão o monitoramento e a busca por soluções com relação às áreas de risco e ao déficit habitacional.