Ricardo Salles considera necessária a presença de militares na Amazônia

Fátima Meira/Estadão Conteúdo



A presença do exército na Amazônia é necessária. A afirmação é do ministro do meio ambiente, Ricardo Salles. Ele explica que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) não é capaz de assegurar, sozinho, o combate ao desmatamento e cobra ainda a responsabilidade dos estados.

Sobre os licenciamentos ambientais, Ricardo Salles destaca avanços com a nova lei que, segundo ele, já resolverá muitos gargalos. Entretanto, o ministro acrescenta que é preciso haver uma revisão da lógica de funcionamento e otimizar marcos regulatórios garantindo segurança jurídica, porque muitas vezes há irracionalidade.

Sobre este período de pandemia da Covid-19 em que a coleta de lixo é um serviço essencial, Salles indica que foram transferidos aos estados e municípios R$ 60 bilhões de reais.

*Com informações do repórter Daniel Lian