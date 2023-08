Rio de Janeiro decreta emergência zoossanitária por causa da gripe aviária

Segundo as autoridades fluminenses, a situação está sob controle e o decreto trata de medida preventiva, em linha com o que já foi adotado em outros Estados brasileiros

Reprodução/Governo do Estado do Rio de Janeiro Rio de Janeiro já confirmou 16 casos de aves contaminadas com o vírus H5N1



O governo do Rio de Janeiro decidiu decretar emergência zoossanitária no Estado por conta da gripe aviária. Segundo as autoridades fluminenses, a situação está sob controle e o decreto é uma espécie de medida preventiva, em linha com o que já foi adotado em outros Estados brasileiros, como Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso, Tocantins, Bahia e Sergipe. Vários casos de gripe aviária têm sido registrados ao longo dos últimos meses em todo o país. No Rio de Janeiro, são 16 registros de aves silvestres migratórias, nenhum caso de ave de corte que seria comercializada. Segundo especialistas, a carne de aves não transmite a doença, mas todo cuidado é necessário ao ter contato com uma ave morta. Caso ela esteja contaminada com a H5N1, o vírus da gripe aviária, há risco de transmissão dos animais para os seres humanos. O governo estadual já publicou o estado de emergência zoossanitária no Diário Oficial e a medida, em princípio, tem validade de 180 dias.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga