Rio de Janeiro é escolhido para sediar a cúpula do G20 em 2024

Governador Cláudio Castro anunciou e comemorou a escolha do Estado para sediar o encontro dos chefes de Estado das 20 maiores potências do mundo

AFP PHOTO / YASUYOSHI CHIBA Cristo Redentor é iluminado com as cores do Brasil na final da Copa



Nesta terça-feira, 9, foi confirmado que o Rio de Janeiro sediará a cúpula dos chefes de Estado dos países do G20 em 2024. O pleito para sediar o encontro foi apresentado pelo governo fluminense no começo deste ano ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Tradicionalmente, eventos com chefes de Estado tendem a acontecer em Brasília, no Distrito Federal, mas como o Rio de Janeiro é uma porta de entrada para turistas internacionais e já sediou grandes eventos como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. O governador Cláudio Castro comemorou a escolha do Estado para sediar o encontro da cúpula em suas redes sociais: “É oficial! O RJ sediará o encontro da cúpula dos chefes de Estado do G20 no próximo ano. As 20 maiores potências econômicas mundiais estarão reunidas e serão convidadas mais 10 nações, totalizando 30. Tudo isso está sendo possível, graças aos esforços e empenho que estamos tendo em promover o Rio de Janeiro para o mundo. Esse encontro é um marco para a nossa história”.

A partir de dezembro deste ano o Brasil vai assumir a presidência rotativa do G20. O especialista em turismo, ex-deputado federal, e consultor da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ), Otavio Leite, falou sobre a notícia à Jovem Pan News: “Com vinte chefes de Estado de importantíssimas nações, óbvio que com suas delegações, proporciona a realização de eventos paralelos culturais e turísticos (…) É uma oportunidade maravilhosa do Rio mais uma vez se mostrar ao mundo. Vamos fazer deste instante a semente para plantar a vinda de mais e mais turistas para o nosso país”, declarou com entusiasmo Leite. Os países do G20 representam cerca de 85% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial, 75% do comércio global e abrigam dois terços da população do planeta.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga