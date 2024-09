Rio de Janeiro e São Paulo estão entre as 20 cidades mais perigosas do mundo para turistas

Por outro lado, os locais considerados mais seguros para visitantes são Singapura, Tóquio, no Japão, e Toronto, no Canadá

Vanessa Ataliba/Zimel Press/Estadao Conteudo Uma pesquisa recente realizada pela Forbes Advisor revelou os países menos seguros para turistas em 2024



Uma pesquisa recente realizada pela Forbes Advisor revelou os países menos seguros para turistas em 2024. O estudo considerou diversos fatores, como criminalidade, segurança pessoal, sanitária, da infraestrutura, risco para desastres naturais e segurança digital. Entre as cidades brasileiras, São Paulo e Rio de Janeiro foram destacadas negativamente no levantamento. São Paulo foi classificada na 17ª posição entre os 60 destinos internacionais pesquisados, com uma pontuação de 75,40. Já o Rio de Janeiro ficou na 195ª posição, com 75,59 pontos. Quanto mais alta a pontuação, menos segura é a cidade. A pesquisa também apontou que Caracas, na Venezuela, é a cidade menos segura, seguida por Karachi, no Paquistão, e Yangon, em Mianmar. Por outro lado, as cidades consideradas mais seguras para turistas são Singapura, Tóquio, no Japão, e Toronto, no Canadá.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA