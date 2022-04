Rio de Janeiro recebe novo lote de vacinas da Pfizer e avança na imunização de idosos

Ao todo, 600 mil doses foram entregues ao governo estadual; prefeitura da capital fluminense já iniciou a aplicação do segundo reforço vacinal em pessoas com 70 anos ou mais

EFE/EPA/NARONG SANGNAK Gestão estadual já iniciou a distribuição dos imunizantes e a proposta é que idosos e adolescentes sejam imunizados



O Estado do Rio de Janeiro recebeu do Ministério da Saúde um novo lote com 600 mil vacinas da Pfizer contra a Covid-19 nesta quarta-feira, 27. Com as novas doses, a proposta é que idosos e adolescentes sejam imunizados. A prefeitura da capital fluminense já iniciou a aplicação do segundo reforço vacinal, ou quarta dose, em pessoas com 70 anos ou mais. No entanto, aproximadamente 700 mil idosos não tomaram sequer a primeira dose de reforço, número equivalente à população de capitais como Cuiabá, capital do Mato Grosso, e Aracaju, do Sergipe.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga