Rio de Janeiro registra maior queda no número de roubos de rua desde 2005

Crimes de letalidade também caíram, alcançando o menor patamar desde 1991, com redução de 17% em relação a 2021

Ernesto Rodrigues/Estadão Conteúdo Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro apontou dados sobre queda da violência nos primeiros quatro meses do ano



Os roubos de rua no Estado do Rio de Janeiro tiveram uma queda no primeiro quadrimestre de 2022, chegando a ser apontados como os números mais baixos desde 2005. Os dados são do Instituto de Segurança Pública (ISP), órgão ligado às secretarias do Governo do Estado e polícias civil e militar. Apesar de ter havido queda de 21% nos casos, os números totais chamam bastante atenção, já que foram contabilizados 19.348. Em 2021 foram quase 24.500 no mesmo período do ano. De acordo com o ISP, outros crimes também tiveram queda nos primeiros quatro meses do ano: roubo contra patrimônio, roubo de cargas de veículos, entre outros. Os crimes de letalidade também continuaram caindo, alcançando uma redução de 17% em relação a 2021, o menor patamar desde 1991. Os latrocínios, roubos seguidos de morte, caíram pela metade no período, passando de 39 para 16 na comparação com o ano passado. Apesar das quedas no número de crimes no Estado do Rio de Janeiro, o roubo de cargas e de veículos na capital fluminense não seguiu as estatísticas. Na cidade, houve um aumento de 19% e 0,4% respectivamente.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga