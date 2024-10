Rio de Janeiro tem 12 praias com selo Bandeira Azul

Na temporada anterior, 2023-2024, nove praias do Estado já ostentavam o selo de qualidade

Três novas praias do estado do Rio de Janeiro foram recentemente agraciadas com o prestigiado selo Bandeira Azul, um reconhecimento internacional que atesta a qualidade e preservação desses locais paradisíacos. Este selo é concedido pela Foundation for Environmental Education, uma organização internacional que avalia rigorosamente a qualidade da água, areia e a preservação ambiental das praias. O reconhecimento é válido para a temporada 2024-2025, destacando o compromisso contínuo do estado com a sustentabilidade. Na temporada anterior, 2023-2024, nove praias do estado já ostentavam o selo de qualidades. Para a próxima temporada, as praias de Grumari, localizada na zona oeste da capital, Pedras de Sapiatiba, em São Pedro da Aldeia, e Itaúna, no município de Saquarema, foram incluídas na lista. O selo Bandeira Azul é um importante indicador de qualidade, não apenas para os moradores locais, mas também para turistas que buscam destinos sustentáveis e bem preservados.

