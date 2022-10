Rio de Janeiro terá ônibus e BRT gratuitos no segundo turno das eleições

Capital já havia liberado o passe livre para quem apresentasse o título de eleitor durante o primeiro turno, realizado em 2 de outubro

RAFAEL KHALID/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Passe livre no segundo turno foi confirmado pela prefeitura da capital



No próximo domingo, 30, durante o segundo turno da eleições 2022, não haverá cobrança de tarifa de ônibus no Rio de Janeiro. A decisão foi tomada pela prefeitura, repetindo o movimento adotado no primeiro turno. Há uma grande preocupação com a abstenção, que, segundo analistas, pode ser o diferencial na eleição. No primeiro turno, a abstenção foi a quase 23%, superando números de outras eleições presidenciais recentes. No primeiro turno, quem apresentou o título de eleitor não pagou tarifa de ônibus entre as 6h e as 20h. Essa decisão do Rio de Janeiro e de outras cidades do Estado vem sendo acompanhado por outros municípios e cidades espalhadas pelo Brasil.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga