Rio de Janeiro terá ônibus gratuitos para eleitores neste domingo

Eleitores que apresentarem o título poderão usar o transporte de graça das 6h às 20h; medida foi alvo de polêmica

A prefeitura do Rio de Janeiro anunciou a gratuidade do BRT, corredor expresso de ônibus que corta a cidade, no domingo, 2, durante o primeiro turno das eleições. Entre as 6h da manhã e as 20h, ninguém vai pagar tarifa caso apresente o título de eleitor. Esse horário prevê uma circulação pela cidade antes da abertura e depois do fechamento das urnas na capital carioca. A decisão do prefeito Eduardo Paes foi publicada em um decreto do Diário Oficial da cidade, com regras e orientações, mas já gerou polêmica. Isso porque Paes é ligado ao ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e eles estiveram juntos durante evento na Portela. Supõe-se que o público de baixa renda e usa o BRT teria um viés maior para votar no petista. Por isso, alguns analistas veem na decisão uma motivação político-eleitoral. Nesta quinta-feira, 29, o TRE reforçou algumas regras, medidas e orientações para o pleito. O órgão vai expandir a votação através da biometria, com 7 milhões de pessoas (60% dos eleitores). Os eleitores não poderão comparecer às cabines de votação armados e nem poderão usar celular.

