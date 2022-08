Rio de Janeiro teve dia mais frio do ano no fim de semana; temperatura volta ao normal na terça

Sábado teve máxima de 19º C e mínima 10,9º C; dia 5 deste mês pontuou 36º C

Alessandro Buzas/Estadão Conteúdo Movimentação na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro



Depois de muita chuva, ventania e frio, a cidade do Rio de Janeiro voltou ao chamado estágio de normalidade no último domingo, 21. É o primeiro, numa escala de 1 a 5 do Centro de Operações da prefeitura da cidade. A perspectiva é de que o tempo vá melhorando paulatinamente e, a partir da próxima terça-feira, 23, o sol volte a brilhar com mais força. Na tarde do último sábado, 20, a capital fluminense registrou o seu dia mais frio do ano, com máxima de 19º C e mínima 10,9º C, de acordo com o Centro de Operações. Recentemente, no dia 5 deste mês, antes dessa temporada de temperaturas baixas e frio para o padrão carioca, houve máxima de 36º C.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga