Rio suspende vacinação de crianças contra a Covid-19 por falta de doses

Prefeitura já havia alertado para os baixos estoques dos imunizantes pediátricos

EVANDRO LEAL/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Interrupção acontece em um momento que o município tenta intensificar os percentuais de crianças imunizadas



A vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 está suspensa a partir desta quinta-feira, 17, no Rio de Janeiro. O motivo é a falta de doses para aplicação no público. A Prefeitura já havia alertado que os estoques da imunização pediátrica estavam baixos. No último final de semana, eram cerca de 50 mil doses disponíveis, o suficiente para atender a demanda apenas por três dias. Como novos lotes não foram enviados até o momento, a campanha está suspensa. A interrupção acontece em um momento que o município tenta intensificar os percentuais de crianças imunizadas. A expectativa é que novas vacinas sejam entregues nas próximas horas.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga