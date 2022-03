Rio tem alta procura por 4ª dose da vacina contra a Covid-19

Campanha é destinada a idosos com 80 anos ou mais; doses da Janssen e AstraZeneca são aplicadas, enquanto a CoronaVac fica de fora e Pfizer é aguardada

EFE/EPA/JAGADEESH NV São aplicadas as vacinas da Janssen e AstraZeneca; a CoronaVac fica de fora e não há estoques da Pfizer



A movimentação foi intensa neste sábado, 26, nos postos de saúde do Rio de Janeiro. Muitos idosos com 80 anos ou mais buscaram os locais para tomar a segunda dose de reforço contra a Covid-19 – a chamada “quarta dose” da vacina. A capital fluminense iniciou a campanha pelo reforço imunológico na última quinta-feira, 24, e espera imunizar 173 mil pessoas nessa faixa etária. A campanha é em todo Estado, sendo válida para os 92 municípios. Por enquanto, são aplicadas as vacinas da Janssen e AstraZeneca. A CoronaVac fica de fora e não há estoques da Pfizer para aplicação momentânea. A reportagem da Jovem Pan News conversou com idosos que estavam em um posto de saúde e eles afirmaram que apesar de estarem mais aliviados, eles não pretendem abrir mão do uso de máscara. “Estou de máscara, isolamento não, mas distanciamento. Estou conseguindo viver a vida um pouco mais perto do normal. É isso”, disse Maria Lúcia. “Acredito na ciência, mas vejo muita gente que tomou a terceira dose e está com Covid. [Ainda vai manter algumas restrições?] Vou manter, estou de máscara”, completou a vacinada Neli, que também tem mais de 80 anos. Dados da Prefeitura do Rio de Janeiro apontam que 98% da população com mais de 5 anos tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e 91% a primeira e segunda dose.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga