Rio Tietê forma espuma tóxica em municípios do interior de SP

Último relatório da SOS Mata Atlântica aponta que 122 quilômetros do rio estão poluídos

Reprodução/Jovem Pan News Espuma tóxica toma conta do Rio Tietê em Salto e Itu, no interior de São Paulo



Uma espuma tóxica tomou conta do Rio Tietê em Itu e Salto, municípios localizados no interior de São Paulo. A situação se repete todos os anos, apesar de a espuma estar mais densa e não se dissipar. O problema segue há duas semanas. É comum a espuma aparecer durante o inverno devido às baixas temperaturas e falta de chuvas. Outro motivo é que a vazão do rio também diminui. Assim, os poluentes ficam mais concentrados e, com o vento, a espuma ultrapassa até as margens do rio. De acordo com o último relatório da SOS Mata Atlântica, 122 quilômetros do Rio Tietê estão poluídos. O dado é 43% maior em comparação à pesquisa feita em 2021, quando eram 85 quilômetros. O levantamento também aponta que nenhum ponto do rio tem água de qualidade considerada ‘ótima’. Essa situação ocorre desde 2010.

*Com informações da repórter Letícia Miyamoto.