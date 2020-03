Rio reforça vacinação contra sarampo

Marcelo Camargo/Agência Brasil Neste ano, já foram contabilizados quase 200 casos de sarampo em todo estado do Rio de Janeiro, sendo a maioria absoluta na capital



No Estado do Rio de Janeiro, a secretaria estadual fluminense de saúde conseguiu, no final de semana, chegar a marca 1 milhão de pessoas imunizadas contra o sarampo. No estado, já são 200 casos da doença, que voltou a assustar depois de muitos anos.

No entanto, a marca, embora seja comemorada, está bem longe da pretensão da secretaria estadual de saúde, que visa vacinar 3 milhões de pessoas no Rio de Janeiro. Ou seja, um terço do objetivo foi atingido.

Neste ano, já foram contabilizados quase 200 casos de sarampo em todo estado do Rio de Janeiro. A maioria absoluta na capital carioca, com 54 ocorrências, e o restante em municípios da Baixada Fluminense, como São João do Meriti, Nilópolis, Duque da Caxias e Nova Iguaçu.

Em todo o ano passado, segundo a secretaria, foram 462 casos de sarampo. Para aumentar a taxa de imunização, a secretaria está fazendo uma espécie de imunização móvel em todo o Rio de Janeiro.

A preocupação do órgão de saúde é que, com o novo coronavírus, as redes estaduais e privadas fiquem sobrecarregadas para atender doenças que existem há mais tempo e ainda não foram total resolvidas, como sarampo, dengue, zika e chikungunya.

Para evitar uma sobrecarga do sistema de saúde, a orientação é para que as pessoas se imunizem, combatam os focos de aedes aegypti em suas casas e se protejam.

